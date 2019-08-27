Уроженка Брянска Наталья Кузютина стала серебряной призеркой чемпионата мира по дзюдо

СЕГОДНЯ 18:53 2019-08-27T18:53:57+03:00

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Уроженка Брянска Наталья Кузютина заняла второе место на чемпионате мира по дзюдо. Тем самым спортсменка стала первой из отечественных атлетов, добившейся столь высокого результата в легком весе.

Соревнования, на которых так успешно выступила наша землячка, проходят в Токио. Наталья Кузютина выступает в весовой категории до 52-х килограммов.

Спортсменка уверенно выигрывала все поединки. Но в решающей схватке пропустила бросок от представительницы Японии.

Однако брянская дзюдоистка осталась недовольна своим результатом.

- Не ожидала, что схватка закончится так - была уверена, что судья остановит встречу, - призналась Наталья Кузютина после финала в интервью представителю Федерации дзюдо. - Но это была моя ошибка - я расстроилась и позволила сопернице провести атаку, хотя надо было продолжать схватку. Пока не могу принять это поражение. Проигрывать можно по-разному, но в финале мне не удалось проявить себя.

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ИСТОЧНИК KP.RU