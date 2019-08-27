Уроженка Брянска Наталья Кузютина стала серебряной призеркой чемпионата мира по дзюдо
Уроженка Брянска Наталья Кузютина заняла второе место на чемпионате мира по дзюдо. Тем самым спортсменка стала первой из отечественных атлетов, добившейся столь высокого результата в легком весе.
Соревнования, на которых так успешно выступила наша землячка, проходят в Токио. Наталья Кузютина выступает в весовой категории до 52-х килограммов.
Спортсменка уверенно выигрывала все поединки. Но в решающей схватке пропустила бросок от представительницы Японии.
Однако брянская дзюдоистка осталась недовольна своим результатом.
- Не ожидала, что схватка закончится так - была уверена, что судья остановит встречу, - призналась Наталья Кузютина после финала в интервью представителю Федерации дзюдо. - Но это была моя ошибка - я расстроилась и позволила сопернице провести атаку, хотя надо было продолжать схватку. Пока не могу принять это поражение. Проигрывать можно по-разному, но в финале мне не удалось проявить себя.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU