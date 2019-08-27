2019-08-27T18:33:22+03:00
Общество

В Дятьковском районе спасли трех заблудившихся грибников

Среди пропавших была семилетняя девочка
Мария Дедкова
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Через 45 минут семилетнюю девочку и двух женщин нашли. Фото: Управление лесами Брянской областиЧерез 45 минут семилетнюю девочку и двух женщин нашли. Фото: Управление лесами Брянской области
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В Дятьковском районе лесники помогли отыскать трех пропавших грибников.

Все случилось днем в понедельник,26 августа, рассказывают в Управлении лесами по Брянской области. Около половины второго участковому лесничему Валерию Кащееву сообщили, что на подведомственной территории заблудились две женщины и ребенок, которые отправились на "тихую охоту".

Вместе с двумя полицейскими лесник отправился на поиски пропавших. Через 45 минут семилетнюю девочку и двух женщин нашли. Они не пострадали.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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