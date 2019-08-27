2019-08-27T17:58:53+03:00
Общество

В Брянске стартует второй этап расширения Городищенской горки

Мэрия заключила контракт с подрядчиком
Мария Дедкова
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По итогам торгов определили подрядчика.По итогам торгов определили подрядчика.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске в ближайшее дни начнется второй этап расширения Городищенской горки. По итогам торгов определили подрядчика. К слову, это та же организация, которая вела работы на первом этапе.

- В этом году расширение будет проходить на участке от перекрестка улиц Объездной и Бежицкой до въезда в ТЦ «Аэропарк», - рассказывают в пресс-службе Брянской городской администрации. - Проезжую часть расширят на две полосы, также обустроят заездной карман для общественного транспорта.

Напомним, в прошлом году проезжая часть на участке дороги от Городищенского поворота в сторону Первомайского моста стала шестиполосной. Город тогда выкупил 6 домов и 13 земельных участков за 30 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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