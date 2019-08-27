В Брянске на три дня ограничат движение на переезде
Проезд будет только по одной стороне
Ограничения связаны с путевыми работами на переезде.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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В Брянске на три дня, с 28 по 30 августа, ограничат движение на переезде у станции Орджоникидзеград. С 9.00 до 17.00 проезд будет осуществляться только по одной полосе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Ограничения связаны с путевыми работами на переезде.
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ИСТОЧНИК KP.RU