В Брянске на три дня ограничат движение на переезде

СЕГОДНЯ 17:39 2019-08-27T17:39:55+03:00

Проезд будет только по одной стороне

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В Брянске на три дня, с 28 по 30 августа, ограничат движение на переезде у станции Орджоникидзеград. С 9.00 до 17.00 проезд будет осуществляться только по одной полосе, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации. Ограничения связаны с путевыми работами на переезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU