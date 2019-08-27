2019-08-27T17:24:38+03:00
Общество

В Брянске тушили условный пожар на главпочтамте

В учениях поучаствовали 56 человек и 7 единиц техники
Мария Дедкова
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Огнеборцы оперативно определили очаг возгорания и за считанные минуты потушили условный пожар.Огнеборцы оперативно определили очаг возгорания и за считанные минуты потушили условный пожар.Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Брянской области
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27 августа в Брянске тушили условный пожар в здании Управления федеральной почтовой связи.

По задумке, по вине одного из сотрудников произошло возгорание на первом этаже. Огонь перекинулся на соседние помещения, возникла опасность возникновения очагов пожара на верхних этажах здания.

На место выехали подразделения пожарной охраны Брянского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцы обнаружили сильное задымление на первом этаже. В срочном порядке к зданию главпочтамта направили дополнительные расчеты, а на месте происшествия развернули штаб. К работе приступили звенья газодымозащитной службы.

Сотрудники МЧС спасли 8 человек. Огнеборцы оперативно определили очаг возгорания и за считанные минуты потушили условный пожар.

Подразделения работали быстро и слаженно. Как говорят в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области, они готовы к любым чрезвычайным ситуациям в регионе.

К слову, всего в пожарно-тактических учениях поучаствовали 56 человек и 7 единиц техники.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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