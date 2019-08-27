2019-08-27T17:00:59+03:00
Общество

В Клинцах пьяный автомобилист напал на полицейского

Правоохранителю пришлось достать табельное оружие
Мария Дедкова
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Дебоширом оказался безработный 36-летний местный житель.Дебоширом оказался безработный 36-летний местный житель.Фото: пресс-служба УМВД России по Брянской области
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Клинцовские полицейские задержали агрессивного автомобилиста.

О неадекватном поведении водителя внедорожника в полицию сообщили местные жители. По их словам, автомобилист едва не сбил переходившую дорогу женщину.

На место происшествия выехал наряд ДПС. Прохожие фрагмент регистрационного номерного знака, поэтому правоохранителям удалось в короткие сроки разыскать нарушителя.

- Увидев приближение ДПС, водитель внедорожника увеличил скорость, - рассказывают в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - Погоня завершилась в поселке Первое Мая. Водитель остановил автомобиль и выбежал во двор. Инспекторы ДПС начали преследование и настигли его. При попытке задержания нарушитель оказал сопротивление, угрожал физической расправой, пытался выхватить табельное оружие. Нарушитель ударил одного из сотрудников головой в лицо.

Инспектор ДПС произвел предупредительный выстрел в воздух. На место приехал второй наряд. С его помощью нарушителя задержали. Дебоширом оказался безработный 36-летний местный житель. Его не раз привлекали к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения.

В этот раз на водителя составили несколько административных протоколов за пьяное вождение, невыполнение требований полицейских, управление машиной без прав и мелкое хулиганство.

Сотрудники полиции после оказания медицинской помощи продолжили несение службы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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