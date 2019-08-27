Глава Брянска пообещал открыть приют для бездомных животных до конца года
Глава Брянска Александр Хлиманков пообещал решить проблему бездомных животных в городе до конца года.
- Безнадзорных животных мы помещаем в пункт передержки, - рассказал Александр Хлиманков. - Там их стерилизуют, делают необходимые прививки, а затем отпускают в среду обитания. Но от этого они не становятся менее агрессивными. И большое количество брянцев страдают от таких животных, от их укусов.
В приюте, обещает глава города, Шариков и Барбосов ждет новая жизнь. Там для них будут подыскивать новых хозяев, в том числе с помощью волонтеров.
Приют будет рассчитан не менее, чем на 500 бездомных животных.
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ИСТОЧНИК KP.RU