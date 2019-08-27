В Брянске сфотографировали спящего у Вечного огня бездомного
Снимок опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".
Изменить размер текста:
В Володарском районе Брянска сфотографировали бездомного, который спит у Вечного огня. Снимок сделали в сквере Ленина на улице Димитрова в темное время суток. Автор не уточнил, когда именно. Но судя по всему, когда ночи уже стали холодными.
В комментариях написали, что нужно было вызвать полицию.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU