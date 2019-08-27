2019-08-27T16:25:18+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали спящего у Вечного огня бездомного

Снимок опубликовали в соцсетях
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".Фото: vk.com, "Тревожный Брянск".
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В Володарском районе Брянска сфотографировали бездомного, который спит у Вечного огня. Снимок сделали в сквере Ленина на улице Димитрова в темное время суток. Автор не уточнил, когда именно. Но судя по всему, когда ночи уже стали холодными.

В комментариях написали, что нужно было вызвать полицию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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