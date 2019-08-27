Во дворце единоборств в Брянске появится ресторан и бассейн

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-27T15:48:08+03:00

На основной арене вместится больше 4 тысяч зрителей

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Во дворце единоборств, который возводят на старом аэропорту, появится ресторан на 150 мест и бассейн. Одна ванна его будет 25 метров в длину и 16 - в ширину. На ней разместят шесть дорожек. Вторая ванна 12 на 7 метров предназначена для детей.

- Основная арена во дворце будет размером 44 на 20 метров, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - На трибунах вместится больше четырех тысяч зрителей.

В здании также будут располагаться тренировочные и многофункциональные залы. В них оборудуют площадки для игры в баскетбол, волейбол и настольный теннис. Во дворце разместится гостиница на 101 номер, конференц-зал на 300 мест, прачечная и реабилитационно-восстановительные помещения.

На территории благоустроят зоны отдыха и парковки. Построят блочно-модульную котельную, три трансформаторных подстанции и водопроводную насосную станцию.

Строительство дворца единоборств началось в июле этого года. Работы должны завершить к декабрю 2020-го. Объект обойдется в два миллиарда рублей. Деньги, в основном, выделяют из федерального бюджета.

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ИСТОЧНИК KP.RU