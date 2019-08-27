2019-08-27T15:23:59+03:00
Общество

На площади у ДК Горького в Брянске заработает новый фонтан

Ремонт общественной территории выполнили на 85 процентов
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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На площади перед ДК Горького в Володарском районе Брянска заработает новый фонтан. Рабочие возвели квадратную чашу для него. Готовность фонтана - 90 процентов.

- Ремонт общественной территории выполнили на 85 процентов, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Общая площадь благоустройства 3800 квадратных метров.

Подрядчик почти закончил укладывать тротуарную плитку. На этой неделе планируют заасфальтировал парковку, прилегающую к площади, установить светильники. Строители собирают ротонду. На площади появится виденаблюдение. Здесь установят урны и лавочки.

На ремонт площади потратили около 14 миллионов рублей. Его выполнили за деньги федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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