На выборах в Брянской области установят больше 100 камер видеонаблюдения

СЕГОДНЯ 14:16 2019-08-27T14:16:31+03:00

До 9 сентября будет работать «горячая линия» регионального избиркома

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На выборах в Брянской области 8 сентября будет работать больше 100 камер видеонаблюдения. Ими оборудуют 81 избирательный участок. Видеокамеры также установят во всех помещениях территориальных избирательных комиссий.

- На всех избирательных участках будет применяться технология изготовления протоколов об итогах голосования с машиночитаемым кодом, - говорят в пресс-службе правительства Брянской области. - На 85 участках установят комплексы обработки избирательных бюллетеней.

До 9 сентября в избиркоме Брянской области будет работать «горячая линия».

Напомним, в единый день голосования в нашем регионе пройдут выборы депутатов областной Думы седьмого созыва. В муниципальных районах выберут депутатов представительных органов власти. В Брянской области будет распределено 2840 депутатских мандатов. На выборы зарегистрировали 8655 кандидатов от девяти политических партий.

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ИСТОЧНИК KP.RU