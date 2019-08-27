В Трубчевске прошел фестиваль «Наше кино»

СЕГОДНЯ 13:49 2019-08-27T13:49:16+03:00

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В Трубчевске в эти выходные в третий раз прошел фестиваль «Наше кино». Он открылся 23 августа премьерой фильма кинорежиссера и нашей землячки Ларисы Садиловой «Однажды в Трубчевске». Фильм вошел в конкурсную программу Каннского фестиваля. Его показывали на второй по значимости после основного конкурса программе «Особый взгляд». Лариса Садилова является главным инициатором и президентом трубчевского фестиваля. На кинопоказ в Трубчевске пригласили все жителей города, которые участвовали в съемках фильма.

На фестивальной площадке организовали творческую встречу с народной артисткой России Раисой Рязановой, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области. В конкурсную программу фестиваля «Наше кино» вошли фильм «Двое» и российско-киргизский киномюзикл «Песнь древа», а также документальная лента «Хроника. Трубчевск-2018». После каждого показа на вопросы зрителей ответили создатели картин.

Главный приз кинофестиваля, стеклянные груши, которые являются символами Трубчевска, получили художник по костюмам Манзура Ульджабаева, режиссер картины «Двое» Тимофей Жалнин и кинопродюсер Татьяна Петрик.

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ИСТОЧНИК KP.RU