СЕГОДНЯ 12:46 2019-08-27T12:46:30+03:00

На сайте указано, какая модель камеры установлена, и какие нарушения она фиксирует. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пока их установили 51 штуку

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В Брянской области заработала онлайн-карта стационарных дорожных камер, которые фиксируют нарушения правил. Ресурс доступен на официальном сайте ГИБДД. В нашем регионе пока установлена 51 камера, но этот список может пополняться.

На сайте указано, какая модель камеры установлена, и какие нарушения она фиксирует.

На карту не нанесены так называемые треноги, дислокация которых может меняться. О таком виде фото или видеофиксации автоинспекторы могут не предупреждать водителей на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU