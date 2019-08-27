2019-08-27T12:46:30+03:00
Общество

В Брянской области заработала онлайн-карта стационарных дорожных камер

Пока их установили 51 штуку
Марина АНТОНОВА
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На сайте указано, какая модель камеры установлена, и какие нарушения она фиксирует.На сайте указано, какая модель камеры установлена, и какие нарушения она фиксирует.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Брянской области заработала онлайн-карта стационарных дорожных камер, которые фиксируют нарушения правил. Ресурс доступен на официальном сайте ГИБДД. В нашем регионе пока установлена 51 камера, но этот список может пополняться.

На сайте указано, какая модель камеры установлена, и какие нарушения она фиксирует.

На карту не нанесены так называемые треноги, дислокация которых может меняться. О таком виде фото или видеофиксации автоинспекторы могут не предупреждать водителей на дороге.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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