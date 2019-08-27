В Сельцовском психинтернате постояльцев содержали в отвратительных условиях

СЕГОДНЯ 12:17 2019-08-27T12:36:55+03:00

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В Сельцовском психоневрологическом интернате, который находится в поселке Глаженка, постояльцев содержали в отвратительных условиях. Коллектив социального учреждения обратился с просьбой о помощи к представителям брянского отделения ОНФ. По инициативе общественников проверку организовало региональное управление Роспотребнадзора.

У постояльцев интерната - серьезные проблемы со здоровьем, большинство из них является недееспособными, поэтому не могут сами отстаивать свои права.

Оказалось, что в комнатах интерната не хватает мебели. Один стул приходится на трех постояльцев. Постельное белье меняют реже, чем положено по нормам СанПиНа. Не на всех работников хватает средств индивидуальной защиты и спецодежды. В пищеблоке не отмечают все проверенные блюда. Инвентарь для уборки не промаркирован.

- В департаменте сообщили, что нарушения устраняют, - говорят в пресс-службе брянского отделения ОНФ. - Закончили монтаж дезинфекционной камеры и автоклава, в спальных корпусах установили бойлеры, бачки для воды, дополнительно приобрели стиральную машину. Закупается мягкий инвентарь.

Отчеты интерната о том, как расходуют деньги постояльцев, направили для проверки в органы опеки.

По итогам инспекции нескольких сотрудников интерната привлекли к дисциплинарной ответственности. Со специалистом по социальной работе расторгли трудовой договор. А директор учреждения уволился по собственному желанию.

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ИСТОЧНИК KP.RU