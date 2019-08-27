Брянские школы получили 24 новых автобуса

СЕГОДНЯ 12:08 2019-08-27T12:08:19+03:00

Машины школам образовательным учреждениям подарили в преддверии Дня знаний. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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В преддверии Дня знаний брянским школам подарили 24 новых автобуса. Ключи от машин вручили в торжественной обстановке на площади Ленина 27 августа.

Автобусы предназначены для школ в районах, дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина, интернатов и спортшкол, сообщают в правительстве региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU