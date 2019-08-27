Брянские школы получили 24 новых автобуса
Вручение ключей прошло на площади Ленина
Машины школам образовательным учреждениям подарили в преддверии Дня знаний.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
Изменить размер текста:
В преддверии Дня знаний брянским школам подарили 24 новых автобуса. Ключи от машин вручили в торжественной обстановке на площади Ленина 27 августа.
Автобусы предназначены для школ в районах, дворца детского и юношеского творчества имени Юрия Гагарина, интернатов и спортшкол, сообщают в правительстве региона.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU