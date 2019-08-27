Брянскому врачу Наталии Летовой присвоили звание «Заслуженный врач России»

СЕГОДНЯ 11:12 2019-08-27T11:12:28+03:00

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Кардиолога из Брянской городской больницы №1 удостоили звания «Заслуженный врач России». Указ о его присвоении врачу Наталии Летовой подписал глава государства 23 августа.

Наталия Владимировна окончила Смоленский государственный медицинский институт в 1982 году. Работает кардиологом уже 37 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU