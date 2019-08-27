2019-08-27T10:54:08+03:00
Общество

Брянцев в сентябре пригласили на пешеходные экскурсии

Жителей города познакомят с историей нашего края
Мария Дедкова
Поделиться:
С историей Свенского монастыря брянцы познакомятся 28 сентября.С историей Свенского монастыря брянцы познакомятся 28 сентября.Фото: Елена РАКОВА
Изменить размер текста:

В сентябре в Брянске продолжатся пешеходные и выездные экскурсии по главным достопримечательностям города и области.

В среду, 4 сентября, пройдет пешеходная экскурсия «Посмотри на Курган сквозь года». Посетители познакомятся с главным народным символом Брянска, а также узнают историю послания потомкам, которое в 1967 году спрятали в основании Кургана Бессмертия.

О жизни советского композитора Матвея Блантера расскажут в литературно-музыкальной гостиной «Песни, которые в сердце». Экскурсия состоится в музее 5 сентября.

А в субботу, 7 сентября, жителей и гостей Брянска ждет «Путешествие во Вщиж». Это выездная экскурсия на место исчезнувшего древнерусского города Черниговского княжества.

11 сентября брянцев познакомят с историей Бежицы. 12 сентября в Брянском краеведческом музее состоится экскурсия «Брянск – город воинской славы».

14 сентября брянцев пригласили ознакомиться с партизанской историей нашего края на «Стоянке Виноградова».

21 сентября состоится знакомство с «Православным Брянском». А через неделю, 28 сентября, жители города смогут узнать «Историю и архитектуру Свенского монастыря» (6+).

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области заработала онлайн-карта стационарных дорожных камер
В Сельцовском психинтернате постояльцев содержали в отвратительных условиях
Брянские школы получили 24 новых автобуса
Брянцы пожаловались на «исчезнувший» кооператив
Брянскому врачу Наталии Летовой присвоили звание «Заслуженный врач России»
25-летний житель Брянска ударом кулака убил незнакомца
В Новозыбкове водительских прав лишили 17 алкоголиков и наркоманов
В Карачевской больнице плохо дезинфицировали инструменты
Житель Клетни отправится в колонию за то, что напал с ножом на знакомого
В Брянске узнают, как используют время жители региона
Брянские автоинспекторы отобрали у мотоциклистов 48 байков
В Брянске изменилось расписание движения автобуса №31
Фиксики играли в эко-хоккей, а волонтеры учили зарабатывать деньги на мусоре
В Брянске заасфальтировали пешеходную дорожку до столба
Брянские спортсменки поедут на чемпионат России по пляжному футболу
Брянец Александр Большунов завоевал «золото» престижного турнира в Норвегии
Брянская область коммерческие кредиты заместила бюджетными
На «Свенской ярмарке» впервые был организован раздельный сбор отходов
В Брянске продавец из продуктового киоска ударил ножом прохожего
В Севском районе поймали жителя Брянска с двумя мешками конопли
Появилось видео ЧП на аттракционе в парке в Брянске
В Брянск 8 сентября приедет патриарх Кирилл
Брянский губернатор встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым