Брянцев в сентябре пригласили на пешеходные экскурсии
В сентябре в Брянске продолжатся пешеходные и выездные экскурсии по главным достопримечательностям города и области.
В среду, 4 сентября, пройдет пешеходная экскурсия «Посмотри на Курган сквозь года». Посетители познакомятся с главным народным символом Брянска, а также узнают историю послания потомкам, которое в 1967 году спрятали в основании Кургана Бессмертия.
О жизни советского композитора Матвея Блантера расскажут в литературно-музыкальной гостиной «Песни, которые в сердце». Экскурсия состоится в музее 5 сентября.
А в субботу, 7 сентября, жителей и гостей Брянска ждет «Путешествие во Вщиж». Это выездная экскурсия на место исчезнувшего древнерусского города Черниговского княжества.
11 сентября брянцев познакомят с историей Бежицы. 12 сентября в Брянском краеведческом музее состоится экскурсия «Брянск – город воинской славы».
14 сентября брянцев пригласили ознакомиться с партизанской историей нашего края на «Стоянке Виноградова».
21 сентября состоится знакомство с «Православным Брянском». А через неделю, 28 сентября, жители города смогут узнать «Историю и архитектуру Свенского монастыря» (6+).
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ИСТОЧНИК KP.RU