В Карачевской больнице плохо дезинфицировали инструменты

СЕГОДНЯ 09:23 2019-08-27T09:23:31+03:00

На ответственных завели 6 административных дел. Фото: Алексей ФОКИН

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В Карачесвкой центральной районной больнице и некоторых фельдшерско-акушерских пунктах района плохо дезинфицировали инструменты и мебель. В медицинский учреждениях не было документов при вакцинации населения. Нарушения нашла прокуратура.

- На шесть ответственных лиц завели административные дела за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. – По существу их будут рассматривать в территориальном управлении Роспотребнадзора.

А исправить нарушения потребовали от главного врача Карачесвкой районной больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU