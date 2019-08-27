Житель Клетни отправится в колонию за то, что напал с ножом на знакомого

СЕГОДНЯ 09:16 2019-08-27T09:16:01+03:00

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36-летний житель брянского поселка Клетня на три в половиной года отправится в колонию строгого режима за то, что напал с ножом на приятеля. Это случилось днем 31 марта. Знакомые вместе выпивали, а потом поссорились. Как установили в суде, обвиняемый дважды ударил ножом своего оппонента: один раз в грудь, другой – в шею. Потерпевший выжил, но получил тяжкий вред здоровью.

Обвиняемый уже был раньше судим, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. Новый приговор брянцу пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU