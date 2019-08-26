В Брянске изменилось расписание движения автобуса №31
Последние рейсы от конечных выполняют в 21.50 и 21.55
Фото: vk.com, "Брянский автобус", Денис Рогов.
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В Брянске изменилось расписание автобуса №31 «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ». По будням последние рейсы от конечных отправляются почти в десять часов вечера. От остановки «Поликлиника БАЗ» - в 21:50, от «Бульвара Щорса» - в 21:55. Об этом сообщают в группе «Брянский автобус» в соцсетях.
До этого сообщали, что автобус №31 на 20 минут раньше будет отправляться утром от конечной.
Также расписание немного скорректировали у кольцевого маршрута №5 «Микрорайон №5 - Микрорайон №5» в обе стороны движения.
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ИСТОЧНИК KP.RU