В Брянске изменилось расписание движения автобуса №31

СЕГОДНЯ 18:34 2019-08-26T18:34:37+03:00

Последние рейсы от конечных выполняют в 21.50 и 21.55

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В Брянске изменилось расписание автобуса №31 «Бульвар Щорса – Поликлиника БАЗ». По будням последние рейсы от конечных отправляются почти в десять часов вечера. От остановки «Поликлиника БАЗ» - в 21:50, от «Бульвара Щорса» - в 21:55. Об этом сообщают в группе «Брянский автобус» в соцсетях.

До этого сообщали, что автобус №31 на 20 минут раньше будет отправляться утром от конечной.

Также расписание немного скорректировали у кольцевого маршрута №5 «Микрорайон №5 - Микрорайон №5» в обе стороны движения.

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ИСТОЧНИК KP.RU