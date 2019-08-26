Фиксики играли в эко-хоккей, а волонтеры учили зарабатывать деньги на мусоре

СЕГОДНЯ 17:34 2019-08-26T17:36:47+03:00

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Региональный оператор по обращению с ТКО в Брянской области на «Свенской ярмарке» организовал интерактивные игры для детей и подростков сразу на двух площадках.

Интерактивные игры для детей и подростков организовали на двух площадках.

На территории, где презентовали национальный проект «Образование», любимые детские мультперсонажи Фиксики играли с маленькими гостями ярмарки в эко-хоккей и эко-баскетбол. Дети с удовольствием соревновались в меткости по забрасыванию пластиковых бутылок в специальные баскетбольные эко-корзины и хоккейные эко-ворота. Победители получали не только приятные, но и полезные призы – раскраски, обучающие раздельному сбору отходов. Так компания «Чистая планета» в рамках реализации проекта «Чистая планета - детям!» прививает самым маленьким брянцам культуру правильного обращения с отходами.

На площадке презентовали национальный проект «Образование».

А на площадке национального проекта «Экология», где региональный оператор вместе с Департаментом природных ресурсов и экологии Брянской области установил не только экспозицию, но и открыл выездную приемную для граждан по вопросам реализации реформы чистоты, школьники-волонтеры проводили для всех желающих игру «ECOGAME». Эта уникальная в своем роде настольная игра, которая была разработана региональным оператором по обращению с ТКО в Брянской области (АО «Чистая планета») совместно со студентами БГИТУ и презентована в мае 2019 года во время визита временной комиссии членов Комитета Совета Федерации в нашу область, обучает правильному обращению с отходами. В эту игру можно играть всей семьей. Что и делали гости «Свенской ярмарки». Тем более, что специально для этого летнего праздника, компания «Чистая планета» превратила эту игру из настольной в «полевую», увеличив игровое поле в тысячу раз! Таким образом, фишками становились сами участники.

Самым предприимчивым игрокам, которые сумели не только правильно ответить на вопросы, но превратить отходы в деньги, региональный оператор по обращению с ТКО вручал призы - фирменные флешки и информационные брошюры, рассказывающие о реформе чистоты.

Дети с удовольствием участвовали в играх.

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ИСТОЧНИК KP.RU