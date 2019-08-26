СЕГОДНЯ 17:10 2019-08-26T17:10:36+03:00

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Брянские спортсменки поедут на чемпионат России по пляжному футболу среди женских команд, который пройдет с 28 августа по 1 сентября в Москве. В турнире за победу поборются 10 команд: три из Санкт-Петербурга, четыре из Москвы, по одной из Брянска, Барнаула и Калининграда. Брянскую команду на соревнованиях усилят игроки из северной столицы, сообщают в группе команды "Драйв-32" в соцсети.

Кто будет соперником брянских девушек, выяснится 27 августа во время жеребьевки.

В прошлом году брянские футболистки стали четвертыми на чемпионате России. А в 2017 году – серебряными призерами. Это дало девушкам шанс сыграть на Европейском Кубке чемпионов. Но поехать туда команда не смогла по финансовым причинам.

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ИСТОЧНИК KP.RU