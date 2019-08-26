Брянец Александр Большунов завоевал «золото» престижного турнира в Норвегии
Спортсмены состязались в гонке преследования
Фото: пресс-служба ФЛГР
Изменить размер текста:
Уроженец Брянской области Александр Большунов победил на престижном турнире в Норвегии. Спортсмены состязались в гонке преследования на 15 километров классическим стилем.
К слову, «золото» на престижном фестивале Toppidrettsveka Александр Большунов выиграл и в гонке на 47 километров.
Результат брянского спортсмена - 37 минут 29,4 секунды. С ним он обошел норвежца Йоханнеса Клэбо. Соперник отстал от россиянина на 2,1 секунды, сообщают в пресс-службе ФЛГР.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU