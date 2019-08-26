Брянец Александр Большунов завоевал «золото» престижного турнира в Норвегии

СЕГОДНЯ 16:58 2019-08-26T16:59:14+03:00

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Уроженец Брянской области Александр Большунов победил на престижном турнире в Норвегии. Спортсмены состязались в гонке преследования на 15 километров классическим стилем.

К слову, «золото» на престижном фестивале Toppidrettsveka Александр Большунов выиграл и в гонке на 47 километров.

Результат брянского спортсмена - 37 минут 29,4 секунды. С ним он обошел норвежца Йоханнеса Клэбо. Соперник отстал от россиянина на 2,1 секунды, сообщают в пресс-службе ФЛГР.

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ИСТОЧНИК KP.RU