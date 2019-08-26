Брянская область коммерческие кредиты заместила бюджетными

СЕГОДНЯ 16:52 2019-08-26T16:52:08+03:00

Бюджет за четыре года вырос на 25 миллиардов рублей. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Брянская область за последние четыре года полностью заменила коммерческие кредиты бюджетными. В этом помогло правительство России. Об этом рассказал брянский губернатор на встрече с премьер-министром Дмитрием Медведевым.

У региона было 13 миллиардов рублей займов. Сейчас кредиторская нагрузка снизилась до 7,3 миллиардов рублей.

За это время валовый региональный продукт с 242 миллиардов рублей увеличился до 330 миллиардов рублей. Четыре года назад бюджет Брянской области составлял 46,9 миллиардов рублей, в этом году в областной казне – 71,5 миллиарда рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU