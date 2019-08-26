В Севском районе поймали жителя Брянска с двумя мешками конопли

СЕГОДНЯ 16:19 2019-08-26T16:19:03+03:00

В них оказалось 2,5 килограмма наркотиков

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В Севском районе поймали 31-летнего жителя Брянска с двумя мешками свежесорванной конопли. Общий вес наркотиков составил 2,5 килограмма. Задержание прошло в рамках операции «Мак», сообщают в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Кстати, раньше мужчину уже привлекали к административной ответственности за употребление наркотиков без назначения врача. На задержанного завели уголовное дело за незаконное хранение запрещенных веществ.

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ИСТОЧНИК KP.RU