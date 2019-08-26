Появилось видео ЧП на аттракционе в парке в Брянске

СЕГОДНЯ 14:58 2019-08-26T16:03:44+03:00

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Появилось видео ЧП, которое случилось в воскресенье, 25 августа, на аттракционе в парке на Кургане Бессмертия в Брянске. Оказалось, все не так страшно. Поезд с вагончиками внезапно остановился за несколько метров до посадочной платформы. Пассажиры самостоятельно покинули аттракцион. Никто из них не пострадал.

Напомним, причиной поломки поезда стал выпавший на ходу подшипник. Аттракцион проверит специальная комиссия. До окончания проверки работать он не будет.

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ИСТОЧНИК KP.RU