В Брянск 8 сентября приедет патриарх Кирилл

СЕГОДНЯ 14:32 2019-08-26T14:34:27+03:00

Восемь лет назад патриарх дал благословение на возрождение храма. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

В Брянск в воскресенье, 8 сентября, приедет патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви освятит Успенский собор Свенского монастыря в селе Супонево.

В 2011 году именно Кирилл дал благословение на возрождение храма, когда побывал в нем. Собор восстанавливали больше 20 лет, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Богослужение в возрожденном Успенском соборе начнется в десять часов утра. Вход в храм будет свободным.

Считается, что собор был заложен на территории монастыря князем Романом Брянским. Он несколько раз перестраивался и простоял в обители до 1930 года. Его взорвали по указу властей.

Также планировалось, что патриарх посетил Клинцы и освятит там новый кафедральный собор. Но эту информацию официально пока не подтвердили.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU