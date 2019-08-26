2019-08-26T14:34:27+03:00
Общество

В Брянск 8 сентября приедет патриарх Кирилл

Предстоятель РПЦ освятит Успенский собор Свенского монастыря
Марина АНТОНОВА
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Восемь лет назад патриарх дал благословение на возрождение храма.Восемь лет назад патриарх дал благословение на возрождение храма.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Брянск в воскресенье, 8 сентября, приедет патриарх Кирилл. Предстоятель Русской православной церкви освятит Успенский собор Свенского монастыря в селе Супонево.

В 2011 году именно Кирилл дал благословение на возрождение храма, когда побывал в нем. Собор восстанавливали больше 20 лет, сообщают в пресс-службе Брянской епархии.

Богослужение в возрожденном Успенском соборе начнется в десять часов утра. Вход в храм будет свободным.

Считается, что собор был заложен на территории монастыря князем Романом Брянским. Он несколько раз перестраивался и простоял в обители до 1930 года. Его взорвали по указу властей.

Также планировалось, что патриарх посетил Клинцы и освятит там новый кафедральный собор. Но эту информацию официально пока не подтвердили.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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