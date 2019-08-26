2019-08-26T14:21:25+03:00
Общество

Брянский губернатор встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым

Глава региона рассказал о реализации нацпроектов
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Фото: пресс-служба правительства России.Фото: пресс-служба правительства России.
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Брянский губернатор Александр Богомаз в понедельник, 26 августа, встретился с председателем правительства России Дмитрием Медведевым. Глава региона рассказал о реализации национальных проектов.

Александр Богомаз отчитался о росте экономики Брянской области. Затронул и тему здравоохранения. По словам главы региона, в больницах не хватает специалистов. Штат не укомплектован на 20 процентов. При этом, еще 20 процентов – это врачи-пенсионеры.

- Спасибо им: они работают, исполняют свои обязанности, - сказал губернатор. - Но мы понимаем, что они в любое время могут уйти.

В Брянской области приняли областную программу поддержки молодых специалистов. Она рассчитана на три года, на нее выделили один миллиард рублей. По ней в Брянскую область приехало около 160 врачей. После 10 лет работы в регионе, квартира перейдет в собственность медиков. Но если программу примут и в других регионах, она станет не такой эффективной.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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