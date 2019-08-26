2019-08-26T13:12:36+03:00
Спорт

В Севском районе прошли соревнования по мотокроссу

Победителей определили в 11 заездах
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Молодежь Севского района".Фото: vk.com, "Молодежь Севского района".
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В селе Юрасов Хутор в Севском районе в субботу, 24 августа, прошли соревнования по мотокроссу. Их посвятили Дню города. В этом году Севск отмечает 76-летнюю годовщину со дня освобождения от фашистов.

В кроссе участвовали около 80 мотолюбителей из Брянской области. А также спортсмены из Смоленска, Десногорска, Орла, орловского Болхова, Курска, Железногорска, Обояни и Льгова Курской области, Белгорода и Губкина, Валуйкина и Алексеевки Белгородской области, Обнинска, Людиново, Думинич и Кондрово Калужской области, тульского Белева, подмосковного Серпухова, Воронежа и даже города Нягань Ханты-Мансийского автономного округа. Наш регион представляли жители Суземки, Трубчевска, Навли, Новозыбкова, Путевки, Алтухова и Брянска.

Победителей определили в 11 заездах, сообщают организаторы. Самому младшему участнику соревнований – шесть лет. Брянцы заняли первые места в трех классах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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