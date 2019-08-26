В Брянской области на борьбу с онкологией потратят около 8 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:51 2019-08-26T12:51:50+03:00

К концу 2024 года смертность от рака в Брянской области должна снизиться до 222,5 случаев на 100 тысяч населения. Фото: Иван ВИСЛОВ

За пять лет построят пять центров

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В Брянской области на борьбу с раком потратят 7,9 миллиарда рублей. Столько денег выделят по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».

За пять лет населению планируют привить тотальную настороженность к онкозаболеваниям,а также обеспечить быструю диагностику.

В Брянской области появится пять центров амбулаторной онкологической помощи: в Брянском областном онкологическом диспансере, Клинцовской, Навлинской, Почепской и Жуковской районных больницах.

Новое оборудование получат Брянский областной онкологический диспансер, Брянская областная больница и Брянская городская больница № 1, сообщают в областном департаменте здравоохранения.

К концу 2024 года смертность от рака в Брянской области должна снизиться до 222,5 случаев на 100 тысяч населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU