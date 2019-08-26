В Брянской области на борьбу с онкологией потратят около 8 миллиардов рублей
В Брянской области на борьбу с раком потратят 7,9 миллиарда рублей. Столько денег выделят по проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями».
За пять лет населению планируют привить тотальную настороженность к онкозаболеваниям,а также обеспечить быструю диагностику.
В Брянской области появится пять центров амбулаторной онкологической помощи: в Брянском областном онкологическом диспансере, Клинцовской, Навлинской, Почепской и Жуковской районных больницах.
Новое оборудование получат Брянский областной онкологический диспансер, Брянская областная больница и Брянская городская больница № 1, сообщают в областном департаменте здравоохранения.
К концу 2024 года смертность от рака в Брянской области должна снизиться до 222,5 случаев на 100 тысяч населения.
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ИСТОЧНИК KP.RU