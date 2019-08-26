Открыта регистрация на VIII Славянский международный экономический форум

СЕГОДНЯ 12:32 2019-08-26T12:32:34+03:00

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На сайте VIII Славянского международного экономического форума http://slavyanskyforum.com активизирован раздел «Регистрация». Здесь участники форума могут заполнить форму и послать заявку на регистрацию. Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна.

VIII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 18 октября 2019 года.

Тема Форума – «Сбережение и приумножение человеческого потенциала».

В рамках форума состоятся пленарное и 11 тематических заседаний. Специальное заседание будет посвящено итогам СМЭФ-2018 «Экономика в цифровой экосистеме». Традиционно работу СМЭФ будут сопровождать выставка ключевых участников и партнёров проекта, а также Биржа контактов.

На форуме будут обсуждаться вопросы создания новых рабочих мест через развитие приоритетных отраслей экономики, вопросы сохранения сельских территорий, улучшения среды проживания.

Важнейший тренд обсуждений будет касаться проблем сбережения народа. Эта задача стоит перед регионами центральной России, а также перед всеми славянскими странами. Низкая рождаемость, старение населения стали негативными явлениями этих территорий. На форуме будут подняты вопросы государственной поддержки рождаемости, развития современной системы здравоохранения, улучшения качества жизни «серебряной» части населения.

Будущее региона заложено в человеке, в тех жителях, которые здесь рождаются, растут, учатся, создают семью. Важнейшая задача государства и общества сделать все, чтобы люди оставались на своей родной земле. Огромная ответственность здесь ложится на систему образования и воспитания. Необходимо вырастить высокодуховного, образованного, честного человека, любящего свою землю.

В СМЭФ-2019 примут участие более 1000 специалистов, в числе которых представители профильных министерств, ведомств, профессиональных ассоциаций, ИТ-компаний, промышленных и сельхозпредприятий, научных кругов и молодежи. География участников традиционно охватывает как ближнее, так и дальнее зарубежье.

Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. СМЭФ-2019 пройдет на нескольких площадках, пленарное заседание откроется в 10.00 в концертном зале «Дружба» Брянской областной филармонии, улица Калинина, д. 82.

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ИСТОЧНИК KP.RU