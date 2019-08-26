2019-08-26T12:23:48+03:00
Общество

В центре Брянска 30 августа ограничат движение из-за крестного хода

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Мария Дедкова
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Автомобилистов просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.Автомобилистов просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.Фото: Марина АНТОНОВА
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30 августа с 9.00 в Брянске из-за крестного хода временно ограничат движение. Трудности у автомобилистов возникнут на отрезке дороги от Свенского монастыря до Кафедрального собора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

Во время движения колонны проехать нельзя будет:

- на проспекте Станке Димитрова - от кольца Телецентра до пересечения с улицей Пересвета,

- на улице Пересвета - от пересечения с проспектом Станке Димитрова до улицы Красноармейской,

- на улице Красноармейской - от пересечения с улицей Пересвета до Площади Партизан,

- на проспекте Ленина - от Площади Партизан до улицы Арсенальской.

Ограничения движения будут сниматься по мере прохождения людей.

Автомобилистов просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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