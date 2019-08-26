В центре Брянска 30 августа ограничат движение из-за крестного хода
30 августа с 9.00 в Брянске из-за крестного хода временно ограничат движение. Трудности у автомобилистов возникнут на отрезке дороги от Свенского монастыря до Кафедрального собора, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
Во время движения колонны проехать нельзя будет:
- на проспекте Станке Димитрова - от кольца Телецентра до пересечения с улицей Пересвета,
- на улице Пересвета - от пересечения с проспектом Станке Димитрова до улицы Красноармейской,
- на улице Красноармейской - от пересечения с улицей Пересвета до Площади Партизан,
- на проспекте Ленина - от Площади Партизан до улицы Арсенальской.
Ограничения движения будут сниматься по мере прохождения людей.
Автомобилистов просят выбирать пути объезда и заранее планировать свой маршрут.
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ИСТОЧНИК KP.RU