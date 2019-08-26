17-летнюю жительницу Брянска будут судить за кражу денег с карты соседа
Добычей злоумышленницы стали три тысячи рублей
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17-летнюю жительницу Брянска обвинили в краже с банковского счета.
Все случилось 11 мая. Девушка была дома, в общежитии. В общей комнате она нашла телефон и банковскую карту, оставленные ее нетрезвым соседом.
- Злоумышленница воспользовалась моментом и и перевела 3,1 тысячи рублей на карту своей знакомой, не ставя последнюю в известность об этом, - рассказывают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. - После чего оставила телефон и ушла. Деньги горожанка потом обналичила.
Дело девушки направили в суд для рассмотрения.
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ИСТОЧНИК KP.RU