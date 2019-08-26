В Бежице горела мебель в квартире на пятом этаже
В Бежицком районе Брянска горела мебель в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома. Сообщение о пожаре на улице Камозина поступило на пульт оперативного дежурного МЧС в 8.44 в понедельник, 26 августа. На место выехали две пожарные машины и автолестница.
Через шесть минут спасатели прибыли. Оказалось, что горит мебель в одной из комнат на площади 15 квадратных метров. Из-за сильного задымления пришлось привлечь звено газодымозащитной службы. Через 15 минут огонь потушили, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Брянской области.
Во время пожара никто не пострадал. Эксперты выясняют, почему загорелась мебель.
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ИСТОЧНИК KP.RU