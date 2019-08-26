В ДТП на проспекте Ленина в Брянске пострадал 41-летний пассажир такси

СЕГОДНЯ 10:40 2019-08-26T10:40:50+03:00

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу Брянску

Здесь столкнулись три автомобиля

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В Брянске утром 25 августа столкнулись три автомобиля. Об этом стало известно в 4.20 от медиков из городской больницы №1.

К ним с ушибами поясницы и головы обратился 41-летний мужчина. Пояснил, что травмы получил в ДТП около 2.40 на проспекте Ленина, был пассажиром такси "Рено Логан".

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку.

- По предварительной информации, 37-летний водитель "Инфинити G35" врезался в остановившейся на запрещающий сигнал светофора "Рено-Логан", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От удара последний наехал на стоящий впереди автомобиль "Киа Сид".

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

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ИСТОЧНИК KP.RU