2019-08-26T10:40:50+03:00
Общество

В ДТП на проспекте Ленина в Брянске пострадал 41-летний пассажир такси

Здесь столкнулись три автомобиля
Мария Дедкова
Поделиться:
Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу БрянскуПострадавшего осмотрели медики и отпустили домой. Фото: ОГИБДД по городу Брянску
Изменить размер текста:

В Брянске утром 25 августа столкнулись три автомобиля. Об этом стало известно в 4.20 от медиков из городской больницы №1.

К ним с ушибами поясницы и головы обратился 41-летний мужчина. Пояснил, что травмы получил в ДТП около 2.40 на проспекте Ленина, был пассажиром такси "Рено Логан".

Сотрудники Госавтоинспекции провели проверку.

- По предварительной информации, 37-летний водитель "Инфинити G35" врезался в остановившейся на запрещающий сигнал светофора "Рено-Логан", - рассказывают в УГИБДД по Брянской области. - От удара последний наехал на стоящий впереди автомобиль "Киа Сид".

Пострадавшего осмотрели медики и отпустили домой, назначив лечение.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео ЧП на аттракционе в парке на Кургане Бессмертия в Брянске
В Брянск 8 сентября приедет патриарх Кирилл
Брянский губернатор встретился с премьер-министром Дмитрием Медведевым
В Брянской области ищут пропавшего 40-летнего Александра Рыжанкова
В Севском районе прошли соревнования по мотокроссу
В Брянской области на борьбу с онкологией потратят около 8 миллиардов рублей
Стало известно из-за чего произошло ЧП с аттракционом в парке на Кургане Бессмертия в Брянске
Открыта регистрация на VIII Славянский международный экономический форум
В центре Брянска 30 августа ограничат движение из-за крестного хода
17-летнюю жительницу Брянска будут судить за кражу денег с карты соседа
В Бежице горела мебель в квартире на пятом этаже
По требованию новозыбковских прокуроров 35 сайтов признали незаконными
На трассе в Выгоничском районе фура раздавила ногу 53-летнему мужчине
В медучреждениях Карачевского района выявили антисанитарию
В Брянске спасатели устроят для школьников праздник на Кургане Бессмертия
Брянский ансамбль "Бабкины внуки" представил новую песню
В Брянске на улице Калинина спилили липы
В Брянске сняли на видео пожар на территории завода
В Брянске 17-летняя девушка получила травмы, упав с квадроцикла
В Карачевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил 54-летнюю женщину
Победителем «Свенской ярмарки-2019» в Брянске стал Стародубский район
Беременную жительницу Брянска очереди вынудили пойти в платные клиники