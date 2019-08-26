На трассе в Выгоничском районе фура раздавила ногу 53-летнему мужчине

СЕГОДНЯ 09:50 2019-08-26T09:50:05+03:00

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В Выгоничкос районе водитель фуры сбил пешехода. Дорожно-транспортное происшествие произошло 25 августа около 10.00 на 18-м километре автодороги «Брянск-Новозыбков», сообщают в УГИБДД по Брянской области.

По предварительной информации,под колеса 33-летнего водителя "ДАФа" с полуприцепом угодил пешеход, который переходил дорогу в неположенном месте.

53-летнему мужчине диагностировали «разможение стопы». Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU