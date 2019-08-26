2019-08-26T09:20:18+03:00
Общество

В медучреждениях Карачевского района выявили антисанитарию

Нарушения нашли во время проверки
Мария Дедкова
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От главного врача Карачевской центральной районной больницы потребовали устранить все нарушения.От главного врача Карачевской центральной районной больницы потребовали устранить все нарушения.Фото: Алексей ФОКИН
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В Карачевской районной больнице нашли нарушения. Как выяснилось,в самом медучреждении и принадлежащему ему ФАПам не было документов о вакцинации. Кроме того, что не все медицинские изделия и мебель проходили должную дезинфекцию.

Все эти нарушения выявила прокуратура во время проверки, сообщают в пресс-службе надзорного ведомства.

На шесть сотрудников медучреждений завели административные дела. Для рассмотрения по существу документы отправили в Управление Роспотребнадзора по Брянской области.

От главного врача Карачевской центральной районной больницы потребовали устранить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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