В Брянске спасатели устроят для школьников праздник на Кургане Бессмертия
Брянские сотрудники МЧС устроят для школьников праздник, посвященный Дню знаний. Он пройдет 2 сентября в 11.00 на Кургане Бессмертия.
Мальчишки и девчонки познакомятся с работой кинологов, спасателей и сотрудников Росгвардии. Школьникам покажут альпинистское и туристическое снаряжение. Ребята узнают, для чего нужен металлоискатель. На тренажере они попробуют оказать первую медпомощь пострадавшим.
Также детям расскажут о правилах безопасности на дороге, железнодорожном транспорте и при использовании с газа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.
Школьников ждут велоэстафета и викторины. Победители и призеры получат ценные призы.
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ИСТОЧНИК KP.RU