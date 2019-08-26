2019-08-26T10:15:21+03:00
Общество

В Брянске спасатели устроят для школьников праздник на Кургане Бессмертия

Ребятам расскажут о правилах безопасности
Мария Дедкова
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Школьников ждет насыщенная программаШкольников ждет насыщенная программаФото: пресс-служба Брянской городской администрации
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Брянские сотрудники МЧС устроят для школьников праздник, посвященный Дню знаний. Он пройдет 2 сентября в 11.00 на Кургане Бессмертия.

Мальчишки и девчонки познакомятся с работой кинологов, спасателей и сотрудников Росгвардии. Школьникам покажут альпинистское и туристическое снаряжение. Ребята узнают, для чего нужен металлоискатель. На тренажере они попробуют оказать первую медпомощь пострадавшим.

Также детям расскажут о правилах безопасности на дороге, железнодорожном транспорте и при использовании с газа, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Брянской области.

Школьников ждут велоэстафета и викторины. Победители и призеры получат ценные призы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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