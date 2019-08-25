25 Авг. 22:38 2019-08-25T22:38:59+03:00

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Брянский ансамбль "Бабкины внуки" представил новую песню "Вьюн над водой". Композицию опубликовали на официальной странице в соцсетях.

По словам авторов, это первая завершенная работа из нового альбома. Судя по комментариям, подписчикам песня понравилась.

"Вьюн над водой" - русская народная свадебная песня. Ее исполняли в момент приезда жениха к невесте в венчальный день.

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ИСТОЧНИК KP.RU