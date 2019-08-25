Брянский ансамбль "Бабкины внуки" представил новую песню
Композицию опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Бабкины внуки".
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Брянский ансамбль "Бабкины внуки" представил новую песню "Вьюн над водой". Композицию опубликовали на официальной странице в соцсетях.
По словам авторов, это первая завершенная работа из нового альбома. Судя по комментариям, подписчикам песня понравилась.
"Вьюн над водой" - русская народная свадебная песня. Ее исполняли в момент приезда жениха к невесте в венчальный день.
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ИСТОЧНИК KP.RU