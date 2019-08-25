В Брянске на улице Калинина спилили липы
Фотографии горожане опубликовали в соцсетях
Фото: vk.com, "Типичный Брянск".
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В Брянске на улице Калинина спилили липы, которые росли вдоль дороги. Фотографии опубликовали горожане в соцсетях. Деревья убрали от перекрестка с улицей Фокина до бульвара Гагарина.
Жители города расстроились, что снова исчезают зеленые насаждения на центральных улицах. Некоторые предположили, что деревья были старыми и могли упасть.
С чем связана вырубка, неизвестно. Ремонт улицы Калинина подходит к концу. Дорогу в этом месте расширять не собирались.
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ИСТОЧНИК KP.RU