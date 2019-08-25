2019-08-25T11:41:30+03:00
Происшествия

В Брянске 17-летняя девушка получила травмы, упав с квадроцикла

Пострадавшую госпитализировали в горбольницу №1
Марина АНТОНОВА
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В Брянске 17-летняя девушка получила травмы, упав с квадроцикла. Вечером в субботу, 24 августа, медики из городской больницы №1 сообщили в дежурную часть ГИБДД, что к ним за помощью обратилась пострадавшая. Она рассказала, что травму получила в тот же день на улице Академика Сахарова. Она была за рулем квадроцикла и упала.

Девушке поставили диагноз «травма головы, сотрясение мозга и рваная рана голени», сообщают в УГИБДД по Брянской области. Пострадавшую госпитализировали. Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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