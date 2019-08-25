2019-08-25T11:35:11+03:00
Происшествия

В Карачевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил 54-летнюю женщину

Пешеход переходила дорогу в неположенном месте
Марина АНТОНОВА
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Авария случилась вечером в субботу.Авария случилась вечером в субботу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На трассе в Карачевском районе водитель ВАЗ-212140 насмерть сбил 54-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера в субботу, 24 августа, на 76-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.

43-летний автомобилист ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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