В Карачевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил 54-летнюю женщину
Пешеход переходила дорогу в неположенном месте
Авария случилась вечером в субботу.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На трассе в Карачевском районе водитель ВАЗ-212140 насмерть сбил 54-летнюю женщину. Дорожно-транспортное происшествие случилось около половины девятого вечера в субботу, 24 августа, на 76-м километре дороги Орел-Смоленск, сообщают в УГИБДД по Брянской области.
43-летний автомобилист ехал со стороны Орла в сторону Брянска. Женщина переходила дорогу в неположенном месте.
Полицейские проводят проверку по факту ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU