СЕГОДНЯ 11:26 2019-08-25T11:44:36+03:00

На празднике выбрали лучшие предприятия и самое вкусное блюдо из брянского картофеля

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Победителем «Свенской ярмарки-2019» в Брянске стал Стародубский район. В следующем году он будет хозяином праздника на Андреевском лугу. На втором месте – Климовский район, на третьем – Унечский.

Побелитель и призеры получили сертификаты на покупку автомобилей. За первое место – 1,8 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона рублей, за третье – 700 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На ярмарке также выбрали лучшие промышленные и сельхозпредприятия. Определили, на каком подворье была самая интересная культурная программа. В этой номинации равных не было у Севского района. Самое вкусное национальное блюдо из брянского картофеля готовят в Брасовском районе.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» прошла в субботу, 24 августа. На ней побывали около 120 тысяч гостей.

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ИСТОЧНИК KP.RU