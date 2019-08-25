2019-08-25T11:44:36+03:00
Общество

Победителем «Свенской ярмарки-2019» в Брянске стал Стародубский район

На празднике выбрали лучшие предприятия и самое вкусное блюдо из брянского картофеля
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба правительства Брянской области.Фото: пресс-служба правительства Брянской области.
Изменить размер текста:

Победителем «Свенской ярмарки-2019» в Брянске стал Стародубский район. В следующем году он будет хозяином праздника на Андреевском лугу. На втором месте – Климовский район, на третьем – Унечский.

Побелитель и призеры получили сертификаты на покупку автомобилей. За первое место – 1,8 миллиона рублей, за второе – 1,5 миллиона рублей, за третье – 700 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.

На ярмарке также выбрали лучшие промышленные и сельхозпредприятия. Определили, на каком подворье была самая интересная культурная программа. В этой номинации равных не было у Севского района. Самое вкусное национальное блюдо из брянского картофеля готовят в Брасовском районе.

Напомним, «Свенская ярмарка-2019» прошла в субботу, 24 августа. На ней побывали около 120 тысяч гостей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Свенская ярмарка-2019»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске 17-летняя девушка получила травмы, упав с квадроцикла
В Карачевском районе водитель ВАЗа насмерть сбил 54-летнюю женщину
Беременную жительницу Брянска очереди вынудили пойти в платные клиники
Брянский боец Виталий Минаков нокаутировал американца в первом раунде
В Брянске беременная пассажирка автобуса пожаловалась на грубость кондуктора
В Брянске ищут пропавшего во Владимире 50-летнего мужчину
Брянский пловец Илья Бородин завоевал «серебро» на соревнованиях в Будапеште
В Клинцах в мелиоративной канаве утонул 7-летний мальчик
Брянский самбист Артем Осипенко выиграл схватку с белорусом на «Свенской ярмарке-2019»
В Брянске за полтора миллиона рублей продают теплоход «Тосна»
В Брянске сфотографировали машину «Министерства культуры», припаркованную на газоне
В соцсетях сообщили о штрафах участникам автовыставки в Брянске
В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту
В Сельцо полицейский подстрелил убийцу при задержании
Под Брянском открылась «Свенская ярмарка-2019»
Под Брянском сгорела фура с упаковкой от яиц
Брянцев пригласили на «Ночь кино-2019»
Нападающий калининградской «Балтики» Максим Пичугин стал игроком брянского «Динамо»
Брянский боец Виталий Минаков: «Поединок не дойдет до решения судей»
В ДТП в Навлинском районе ранена семья с двумя детьми
Брянское "Динамо" обыграло подмосковные "Химки-М" со счетом 1:0
Укрепляя дружбу
В преддверии нового учебного года