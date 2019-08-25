2019-08-25T10:50:20+03:00
Общество

Беременную жительницу Брянска очереди вынудили пойти в платные клиники

В обычной поликлинике женщина вынуждена была ждать приема по 2-3 часа
Марина АНТОНОВА
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Беременную жительницу Брянска огромные очереди в поликлинике в Володарском районе вынудили пойти в платные медицинские центры. О своих злоключениях она написала на форуме «Народный контроль» на портале государственных медицинских услуг. Женщина рассказала, что вынуждена была провести в очереди к терапевту несколько часов, хотя записывалась на определенное время. Она просит руководство медицинского учреждения исправить эту ситуацию.

«Я не первый раз записываюсь на прием на определенное время и вынуждена ждать 2-3 часа в очереди по непонятным причинам с больными пациентами, что крайне не желательно в моем положении», - написала горожанка.

Этим она объяснила и походы в платные клиники за квалифицированной помощью. Хоть бесплатная медицина положена по полису ОМС.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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