Беременную жительницу Брянска очереди вынудили пойти в платные клиники
Беременную жительницу Брянска огромные очереди в поликлинике в Володарском районе вынудили пойти в платные медицинские центры. О своих злоключениях она написала на форуме «Народный контроль» на портале государственных медицинских услуг. Женщина рассказала, что вынуждена была провести в очереди к терапевту несколько часов, хотя записывалась на определенное время. Она просит руководство медицинского учреждения исправить эту ситуацию.
«Я не первый раз записываюсь на прием на определенное время и вынуждена ждать 2-3 часа в очереди по непонятным причинам с больными пациентами, что крайне не желательно в моем положении», - написала горожанка.
Этим она объяснила и походы в платные клиники за квалифицированной помощью. Хоть бесплатная медицина положена по полису ОМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU