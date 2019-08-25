2019-08-25T10:38:31+03:00
Спорт

Брянский боец Виталий Минаков нокаутировал американца в первом раунде

За 10 часов до поединка у Виталия сменился соперник
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".Фото: vk.com, "Виталий Минаков - Официальная группа".
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Брянский боец Виталий Минаков одержал победу над американцем Тимоти Джонсоном. Бой прошел в воскресенье, 25 августа, в США. Виталий Минаков отправил своего соперника в нокаут в первом раунде.

Соперник брянского спортсмена сменился примерно за 10 часов до боя. Виталий должен был встретиться на ринге с Хави Айалой. Но врачи обнаружили у американца инфекцию. Она оказалась заразной. Поэтому бойца сняли с поединка. Об этом рассказал Минаков на своей официальной странице в соцсети.

После последнего боя на счету Виталия Минакова 22 победы и одно поражение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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