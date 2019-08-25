В Брянске ищут пропавшего во Владимире 50-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 09:07 2019-08-25T09:24:38+03:00

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В Брянске ищут пропавшего 50-летнего Александра Шульгу. Мужчина пропал во Владимире 15 августа. Волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" пишут, что он может находиться в нашем городе.

Приметы пропавшего: рост 185 сантиметров, нормального телосложения, темно-русые волосы с сединой, зеленые глаза. Мужчина носит бороду и очки. Во что был одет Александр Шульга, неизвестно.

Если вы видели пропавшего или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или добровольцам.

Телефон поискового отряда: 8-800-700-54-52.

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ИСТОЧНИК KP.RU