Брянский пловец Илья Бородин завоевал «серебро» на соревнованиях в Будапеште
Брянский спортсмен Илья Бородин завоевал серебряную медаль на соревнованиях по плаванию в столице Венгрии Будапеште. Он пришел вторым на дистанции 400 метров комплексным плаванием. Финал проходил вечером в субботу, 24 августа.
Илья Бородин улучшил свой личный июльский результат на четыре секунды и установил рекорд России. Спортсмен прошел дистанцию за 4.12:95, сообщают во Всероссийской федерации плавания. Кстати, юношеский рекорд России держался шесть лет, взрослый - десять лет.
Брянский пловец тренируется под руководством Марины Свистак.
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ИСТОЧНИК KP.RU