2019-08-24T22:51:15+03:00
Происшествия

В Клинцах в мелиоративной канаве утонул 7-летний мальчик

10-летняя сестра не смогла спасти ребенка
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Следователи завели уголовное дело.Следователи завели уголовное дело.Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
Изменить размер текста:

В селе Займище в брянском городе Клинцы утонул семилетний мальчик. Трагедия случилась в субботу, 24 августа, около одиннадцати часов утра.

Ребенок вместе с десятилетней сестрой выгуливали собак возле мелиоративной канавы. Мальчик решил искупаться, хоть и плавать не умел. Он зашел в воду и сразу стал тонуть. Девочка попыталась помочь брату, но у нее не получилось. На помощь она позвала дедушку. К несчастью, ребенка спасти не удалось.

- Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Брянский самбист Артем Осипенко выиграл схватку с белорусом на «Свенской ярмарке-2019»
В Брянске за полтора миллиона рублей продают теплоход «Тосна»
В Брянске сфотографировали машину «Министерства культуры», припаркованную на газоне
В соцсетях сообщили о штрафах участникам автовыставки в Брянске
В Брянске рухнуло перекрытие строящейся школы на старом аэропорту
В Сельцо полицейский подстрелил убийцу при задержании
Под Брянском открылась «Свенская ярмарка-2019»
Под Брянском сгорела фура с упаковкой от яиц
Брянцев пригласили на «Ночь кино-2019»
Нападающий калининградской «Балтики» Максим Пичугин стал игроком брянского «Динамо»
Брянский боец Виталий Минаков: «Поединок не дойдет до решения судей»
В ДТП в Навлинском районе ранена семья с двумя детьми
Брянское "Динамо" обыграло подмосковные "Химки-М" со счетом 1:0
Укрепляя дружбу
В преддверии нового учебного года