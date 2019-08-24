В Клинцах в мелиоративной канаве утонул 7-летний мальчик

24 Авг. 22:51 2019-08-24T22:51:15+03:00

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В селе Займище в брянском городе Клинцы утонул семилетний мальчик. Трагедия случилась в субботу, 24 августа, около одиннадцати часов утра.

Ребенок вместе с десятилетней сестрой выгуливали собак возле мелиоративной канавы. Мальчик решил искупаться, хоть и плавать не умел. Он зашел в воду и сразу стал тонуть. Девочка попыталась помочь брату, но у нее не получилось. На помощь она позвала дедушку. К несчастью, ребенка спасти не удалось.

- Следователи завели уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности», - говорят в пресс-службе СУ СКР по Брянской области. – Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU