2019-08-24T14:44:03+03:00
Общество

В Брянске сфотографировали машину «Министерства культуры», припаркованную на газоне

Грузовой автомобиль стоял у детской библиотеки на улице Костычева
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
Изменить размер текста:

В Брянске сфотографировали машину с надписью «Министерство культуры Российской Федерации», припаркованную на газоне. Снимок опубликовали в соцсетях. Автор пишет, что заснял грузовик у областной детской библиотеки на улице Костычева. И обвинил водителя в отсутствии той самой культуры.

Судя по всему, машина на снимке – это оборудованная мобильная библиотека. Возможно, автомобилист остановился на газоне, чтобы загрузить в грузовик книги.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24