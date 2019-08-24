В Брянске сфотографировали машину «Министерства культуры», припаркованную на газоне
Грузовой автомобиль стоял у детской библиотеки на улице Костычева
Фото: vk.com, "ЧП и ДТП Брянск".
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В Брянске сфотографировали машину с надписью «Министерство культуры Российской Федерации», припаркованную на газоне. Снимок опубликовали в соцсетях. Автор пишет, что заснял грузовик у областной детской библиотеки на улице Костычева. И обвинил водителя в отсутствии той самой культуры.
Судя по всему, машина на снимке – это оборудованная мобильная библиотека. Возможно, автомобилист остановился на газоне, чтобы загрузить в грузовик книги.
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ИСТОЧНИК KP.RU