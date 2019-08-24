В соцсетях сообщили о штрафах участникам автовыставки в Брянске

СЕГОДНЯ 14:33 2019-08-24T14:59:35+03:00

Другие пишут, что сотрудники ГИБДД стоят на фестивале для порядка

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В соцсетях сообщили о том, что участникам автовыставки на парковке "Аэропарка" в Брянске выписывают штрафы. Некоторые автомобилисты пренебрегли правилами тонировки. Мол, не понравился сотрудникам ГИБДД и другой автотюнинг: заниженные машины и отсутствие глушителей.

Фотографии с выставки опубликовали в городском паблике. На снимке видно, что возле тонированной машины стоят автоинспекторы и, судя по всему, автовладельцы. У иномарки затемнено даже лобовое стекло.

Но некоторые пользователи пишут, что полицейские просто контролируют проведение фестиваля.

Выставка проходит в субботу, 24 августа. На ней собирались выбирать лучшие автомобили в номинациях: "Громкий выхлоп", "Автозвук", "Тюнинг" и других.

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ИСТОЧНИК KP.RU